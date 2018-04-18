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Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kadıköy ’barlar sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak’ta çıkan ve 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kavga anı saniye saniye kameralara yansıdıEdinilen bilgiye göre, Kadıköy ’Barlar Sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak’ta cumartesi günü saat 03.00 sıralarında bıçaklı kavga çıktı.

Kadıköy ’barlar sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak’ta çıkan ve 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy ’Barlar Sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak’ta cumartesi günü saat 03.00 sıralarında bıçaklı kavga çıktı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına gelen kişi, dışarıda bekleyen iki şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından genç, kız arkadaşıyla birlikte mekandan uzaklaşmaya başladı. Fakat gencin tartıştığı iki kişi peşlerini bırakmadı. Bu sırada yolda bekleyen bir şahıs gençlerin takip edildiğini fark edince onları bir dükkana yönlendirdi.
Bu kez de gençleri yönlendiren kişi ve yanındaki arkadaşları arkadan gelen bıçaklı saldırganın hedefi oldu. Bıçaklı saldırganlar, gençlere yardım eden Y.E.K, A.T.C ve M.O.K’yi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Y.E.K ve A.T.C’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yaşanan bıçaklı kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

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