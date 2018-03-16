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Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda başörtülü kadına hakaret ederek tüküren A.M. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

IHAAW170226-ASA/16-03-2018 - Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda başörtülü kadına hakaret ederek tüküren A.M. 16.03.2018 17:02:26 TSI NNNN

IHAAW170226-ASA/16-03-2018

- Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda başörtülü kadına hakaret ederek tüküren A.M. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

16.03.2018 17:02:26 TSI
NNNN

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