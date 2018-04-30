Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kalem Sokak'ta meydana geldi. Güven Cancı seyir halindeyken yolu ayıran kaldırıma çıktı. Araç burada asılı kaldı.
Sürücü aracından inip çevredekilerden yardım istedi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar kaldırıma çıkan aracı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada içinde sürücü olmaya araç kaldırımdan kurtularak geri geri gitmeye başladı. Araç, Cengiz ve Aysel Boztepe çiftinin oturduğu dairenin camından içeri girdi. Boztepe çifti hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cengiz ve Aysel Boztepe sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görgü tanıkları, "Araç kaldırıma çıkıyor. Sürücü de aşağıya iniyor. Aracı kaldırımdan kurtarmaya çalışıyor çevredekilerle birlikte. Araç kurtulunca geri geri geri gitmeye başlıyor. Daha sonra eve giriyor. Evdekiler hafif şeklide yaralanıyor" diye konuştu
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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