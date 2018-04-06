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Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 silah ve bıçak çıktı.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Olay saat 10.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm amaçlı boşaltılmaya başlanan 8 katlı bir binaya 5 kişi girdi. Şüphelileri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

hırsız

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

DHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın etrafın çevirdi. Polis ekipleri binanın içine girerek araştırma yapamaya başladı. Ekipler bir daireye giren daha sonrada o dairenin duvarını kırarak diğer daireye giren şüphelilerle suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri dairede kalorifer petekleri, musluk, mutfak dolabı gibi eşyaları çalmak için hazırladıkları görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy hırsızlık Suçüstü polis

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