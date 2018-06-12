Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy’de Mustafa Şahin isimli bir iş adamına ait inşaat ve gayrimenkul şirketine Kadir Gecesi’nde hırsız girdi. Bir ay önce de Ümraniye’deki iş yeri soyulan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken, olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ



Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde elektronik kepengi elleri ile zorlayarak açan hırsızlar, hızla ofise giriyor. İlk giren hırsız, ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin’in odasına geçen hırsızlar, odayı karıştırmaya başlıyor.

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPÜP HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİLER



Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi, çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur’an-ı Kerim’i görüyor. Kur’an-ı Kerim’i alarak öpen ve alnına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek ve senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor.