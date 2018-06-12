HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kadıköy’de Kadir Gecesi’nde yaşanan hırsızlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Dolapları karıştırırken bulduğu Kur-an'ı Kerim'i öperek başına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam etti. İş yerini 15 dakikada soyan üç hırsızın gerçekleştirdiği soygun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kadıköy’de Mustafa Şahin isimli bir iş adamına ait inşaat ve gayrimenkul şirketine Kadir Gecesi’nde hırsız girdi. Bir ay önce de Ümraniye’deki iş yeri soyulan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken, olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde elektronik kepengi elleri ile zorlayarak açan hırsızlar, hızla ofise giriyor. İlk giren hırsız, ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin’in odasına geçen hırsızlar, odayı karıştırmaya başlıyor.

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPÜP HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİLER

Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi, çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur’an-ı Kerim’i görüyor. Kur’an-ı Kerim’i alarak öpen ve alnına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek ve senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor.

"RAHAT BİR ŞEKİLDE GİRİP OFİSİ SOYMUŞLAR"

Olayın şokunu yaşayan iş yeri sahibi Mustafa Şahin, “Sabah geldim. Saat 08.00 civarı ofisimi açtım. Kepengim kapalıydı. Kepengimi açtım, içerideki cam kapı açıktı. Onun kilidini bozmuşlar. İçeriye girerek, masalardaki laptop bilgisayarları, ofise ait cep telefonları vardı onları götürmüşler. Kasada bulunan kıymetli evrakları almışlar. Daha henüz tam olarak ne aldılar tespit edemedim. Üç kişi oldukları kamera kayıtları var. Çok rahatlar ve rahat bir şekilde girip ofisi soymuşlar” şeklinde konuştu.

"İNSANLAR İBADET EDERKEN ONLAR HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Daha önce de Ümraniye’deki iş yerinin soyulduğunu hatırlatan Mustafa Şahin, “Çelik kasayı açıyorlar. Kasadaki kıymetli evrakları, çek senet gibi evrakları almışlar. Dolapları karıştırmışlar. Çelik kasanın dolabımda anahtarı vardı, onu bularak dolabı açmışlar. Birkaç ay öncede Ümraniye’deki iş yerime girmişlerdi. Onların da görüntüleri vardı. Polise verdim ama hala bir sonuç çıkmadı. Mübarek kadir gecesi, insanlar ibadet ederken, onlar içeriye rahat rahat giriyorlar ve hırsızlığı gerçekleştiriyorlar” diye konuştu. (İHA)

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Cesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapisCesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapis
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kur-an'ı Kerim kadıköy kadir gecesi hırsızlık soygun

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İlginizi Çekebilir

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Meydanlarda kur'anı sallayıp 1000 odalı saraylar 300 odalı saraylar yapanlar yüzükle yola çıkanlar odaları dolarla doldurmuş bu ne ki tekbir allahu akbarrrrr:)
Burada ki algı... Müslüman günah işlemez temalı.. Suç ve GÜNAH İnsan odaklıdır... Din dil ırk görüş mezhep meşrep fikir dinlemez Her insan dinsel anlamda günahkar potansiyelli.. Sistematik olarak ise suç işleyebilme potansiyeline sahiptir...
Diğer Haberler
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.