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Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 18:08 | Son Güncelleme

4 minibüsçü, motorcu çifti feci şekilde dövdü! Mağdur Seren Okur, "Etrafta seyirciler çoğaldı ama kimse yardım etmedi. Şoför bıçak çekti, darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. O an ölmeyi bekledim, bundan sonra minibüse binmeyi düşünmüyorum" dedi.

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel, duruma tepki gösterince dört minibüs şoförü tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşananları anlatan Seren Okur, "Muavin ve şoför beni minibüsün içine aldılar. Şoför bıçak çekti. Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. O an ölmeyi bekledim" dedi.

İddiaya göre, Motosikletle Maltepe'den yola çıkan 21 yaşındaki Samet Yüksel ve 20 yaşındaki Seren Okur, Kadıköy Hasanpaşa minibüs yoluna geldiklerinde önlerinde ilerleyen bir minibüs aniden durdu. Bunun üzerine motosikleti kullanan Samet Yüksel aniden firen yapmak zorunda kaldı. Minibüsten inen yayalara çarpmaktan son anda kurtulan Samet Yüksel ve Seren Okur minibüs şoförüne tepki gösterdi.

Bunun üzerine minibüs sürücüsü ve yanındaki muavin iddiaya göre motosikletli çifte küfrederek karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve muavin araçtan inerek motosikletli genci darp etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen iki minibüs sürücüsü de durarak motosikletli çifte saldırdı. 4 kişinin saldırısına uğrayan gençler feci şekilde dayak yedi. Seren Okur aldığı darbelerden dolayı olay yerinde baygınlık geçirdi. Motosikletli çiftin yaşadığı feci anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy minibüs Mağdur Seren Okur

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ver 20 yıl bakalım bidaha yapıyolarmı. yaptılarmı ver 40 yıl
Diğer hatları bilmem ama Kadıköy _Pendik hattındaki minübüsçüler genellikle serseri tipli,özellikle Türkçe konuşmayan, bırakın canınızı emanet etmeyi toplum içinde bulunmaları bile sakıncalı tipler ve bu heriflere neden hesap sorulmuyor anlamak mümkün değil.
Nasılsa adalet mi var, dayağı yiyenin yanına kar kalıyor, dövene de ceza yok.
etraf sahte delikanlıyla dolu, çıkıpta yardım edecek yürekli insan yok,ondan sonra kuru sıkı reis bizi afrine yolla, yollasalar tırlarla tuvalet kağıdı lazım
where is justice? Türkçe’de yok!!!
Türkiyede adalet aramak çölde su aramak gibi. Bulduğunu sandığın an bi bakmışsın serap gibi gelip geçivermiş. Hedef 2023 diyorum inşaşşah bu sistemi değiştirecek bir adam varsa oda Cumhurbaşkanımızdır. Zaten ondan başkasıda hiçbişey yapamaz o yaptı yaptı yoksa bu düzen böyle gider.
Hiç şaşırmadım yaptıklarına zaten birbiriyle yarış yapıyorlar yollarda süratli sürüyorlar taşıdıkları insanların hayatlarını hiçe sayarak. Pendik - Harmandere ve Pendik -Tepeören hatlarında da ayni şeyler yaşanıyor ...
ah be ablacim sana bu 3 şeyden uzak dur diyen olmadimi taksici otobuscu minibüs cü başka ıstanbul yok ki...
aynen öyle..bende denk geldim bi zamanlar böyle dağdan inme şoförlere
Minibüsçüleri polis nezaretinde bu gençlere 30 gün boyunca sabah-öğle-akşam ve gece yarısı olmak üzere JOBLA DÖVDÜRECEKSİNİZ. Bilahere bu şehir eşkiyalarına 5 yıl kesintisiz hapis vereceksin bak bakalım dayımı ayımı,insanmı oldukaraını o zaman idrak ederler.
AFRINDEN ONCE BU SERSERILERE OPEROSYON YAPIN BUNLAR TERORDEN DAHA BETER
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