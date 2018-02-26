Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel, duruma tepki gösterince dört minibüs şoförü tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşananları anlatan Seren Okur, "Muavin ve şoför beni minibüsün içine aldılar. Şoför bıçak çekti. Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. O an ölmeyi bekledim" dedi.

İddiaya göre, Motosikletle Maltepe'den yola çıkan 21 yaşındaki Samet Yüksel ve 20 yaşındaki Seren Okur, Kadıköy Hasanpaşa minibüs yoluna geldiklerinde önlerinde ilerleyen bir minibüs aniden durdu. Bunun üzerine motosikleti kullanan Samet Yüksel aniden firen yapmak zorunda kaldı. Minibüsten inen yayalara çarpmaktan son anda kurtulan Samet Yüksel ve Seren Okur minibüs şoförüne tepki gösterdi.

Bunun üzerine minibüs sürücüsü ve yanındaki muavin iddiaya göre motosikletli çifte küfrederek karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve muavin araçtan inerek motosikletli genci darp etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen iki minibüs sürücüsü de durarak motosikletli çifte saldırdı. 4 kişinin saldırısına uğrayan gençler feci şekilde dayak yedi. Seren Okur aldığı darbelerden dolayı olay yerinde baygınlık geçirdi. Motosikletli çiftin yaşadığı feci anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA