Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun yerine teşkilatta Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Işık atandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, görevden alınarak müdüriyet emrine çekilirken, Kocaoğlu’nun yerine Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Işık getirildi. Eğitim Şube Müdürlüğüne ise Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek atandı.