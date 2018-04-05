Kadıköy iskelesinde motor kazası: 5 yaralı

Kadıköy’de iskeleye yanaşan yolcu motorunun duramayarak beton duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kadıköy iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu motoru iskeleye yanaştığı sırada duramayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 yolcu hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.