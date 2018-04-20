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Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma, eylemlerin planlı bir organizasyon dahilinde yapıldığı şüphesiyle derinleştirildi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

IHAAW154155-ASA/20-04-2018 - Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma, eylemlerin planlı bir organizasyon dahilinde yapıldığı şüphesiyle derinleştirildi. 20.04.2018 15:41:55 TSI NNNN

IHAAW154155-ASA/20-04-2018

- Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma, eylemlerin planlı bir organizasyon dahilinde yapıldığı şüphesiyle derinleştirildi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

20.04.2018 15:41:55 TSI
NNNN

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