Kadıköy ve Bağdat caddesi'nde güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Altıyol'da da TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Yılbaşı nedeniyle ışıklarla donatılan Bağdat caddesi'nde de polis önlem aldı.