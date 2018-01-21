Kadıköy'de 12 kişi gözaltına alındı(EK BİLGİYLE)

İhsan YALÇIN-Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi'nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, şüpheli 12 kişi hakkında, "PKK/PYD propagandası yaptığı" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polisin dağılın uyarısına rağmen eyleme devam etmeleri üzerine gözaltına alındıkları belirtilen kişilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(FOTOĞRAF)