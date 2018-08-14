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Kadıköy'de baltalı silahlı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı.

Kadıköy'de baltalı silahlı kavga kamerada

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbalığıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA
Şüphelinin döviz bürosu sahibine saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Saldırganın elindeki baltayı sallayarak döviz bürosu sahibini yumruklaması ve ardından yere düşmesi görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de baltalı silahlı kavga kameradaKadıköy'de baltalı silahlı kavga kameradaKadıköy'de baltalı silahlı kavga kamerada

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