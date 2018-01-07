HABER

Kadıköy'de banka şubesine giren hırsız kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 09:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de bulunan banka şubesini soymak isteyen hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Olay Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinde sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, banka şubesinin bulunduğu binanın hemen arka tarafından bulunan klima motorlarının üzerine tırmanan hırsız buradan zemin kata çıktı. Ardından da doğal gaz borusundan tırmanarak birinci katta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi.ŞUBE İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDIHırsızın içeri girmesiyle birlikte alarm çalmaya başladı. Şubede görevli güvenlik görevlisinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı şube içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İslam A.(24) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.