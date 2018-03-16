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Kadıköy’de başörtülü kadına küfredip saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kadıköy’de metro istasyonunda başörtülü bir kadına küfrederek, saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de metro istasyonunda başörtülü bir kadına küfrederek, saldıran şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye getirilişi sırasında başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalıştı.
Kadıköy’de meydana gelen olayda işe giden başörtülü bir kadın metro istasyonunda saldırıya uğramıştı. İddiaya göre, Darülaceze’de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan’a, Bostancı Metro Durağı’nda binmek istediği asansörün yanında bekleyen bir kişi, önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulunmuştu. Olayın ardından kadının şikayetçi olması üzerine Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan A.M. isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Polis ekipleri eşliğinde adliyeye getirilen şahsın, başını öne eğerek yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü.

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