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Kadıköy’de başörtülü kadına saldıran zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Kadıköy’de metro istasyonunda, işe giden başörtülü bir kadına küfür ederek saldıran şahıs yakalandı.Kadıköy’de önceki gün meydana gelen olayda işe giden başörtülü bir kadın metro istasyonunda saldırıya uğramıştı.

Kadıköy’de metro istasyonunda, işe giden başörtülü bir kadına küfür ederek saldıran şahıs yakalandı.
Kadıköy’de önceki gün meydana gelen olayda işe giden başörtülü bir kadın metro istasyonunda saldırıya uğramıştı. İddiaya göre, Darülaceze’de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan’a, Bostancı Metro Durağı’nda binmek istediği asansörün yanında bekleyen bir kişi önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulunmuştu.
Şikayet üzerine güvenlik kamera kayıtları inceleyen Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganın eşgalini belirledi. Ekipler, A.M. adlı saldırganın, kullandığı İstanbul Kart’ın seri numarasından Altunizade Metro istasyonunu sıklıkla kullandığını belirledi. Bunun üzerinde istasyonda önlem alan ekipler saldırganı öğlen saatlerinde Altunizade metro istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolüne çıkarılırken ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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