Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı (1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de arkadaş oldukları ileri sürülen 3 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Caferağa Mahallesi Sakızgül Sokak'ta bulunan bir sinemanın önünde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve arkadaş oldukları öğrenilen üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülkadir Kortkay, gögüs kısmından ağır şekilde yaralanırken, bıçağı kullandığı belirtilen kişi de yara aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki taksiciler ağır yaralanan Kortkay'ı bir taksiye bindirerek hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren ve yaralı şüpheli ise polis tarafından Moda Caddesi'nde elindeki bıçakla yakalandı. Bir kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



