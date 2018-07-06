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Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

KADIKÖY'DE denize düşen kişi kayboldu.

Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1

Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA)
KADIKÖY'DE denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama yapıyor.

fotoğraflı

Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-1

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