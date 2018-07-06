Kadıköy'de denize düşen kişi aranıyor-2

Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA)
KADIKÖY'DE denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı.
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama başlattı. Dalgıçlar sonuç alamayınca olay yerine SAS komandoları geldi. Dalgıç kıyafetlerini giyen SAS komandoları denize daldı.
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