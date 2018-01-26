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Kadıköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dayağa özel harekat operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafededeki 3 kişiye eylemciler arasında bulunduğu iddia edilen 5 kişi saldırdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 5 kişinin kimliklerini tespit etti. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kameraları tarafından görüntülendi.

TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen U.B.Ç. ve A.E.E., İzmir ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

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