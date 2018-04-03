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Kadıköy’de inşaat halindeki rezidansta yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Kadıköy’de inşaat halindeki bir rezidansın 13.

Kadıköy’de inşaat halindeki bir rezidansın 13. katında havlandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde bulunan bir rezidans inşaatında yaşandı. İnşaatın 13. katında havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kadıköy, Erenköy ve Ünalan’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri rezidansın içerisine girerek yangının olduğu kata ulaştı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada ufak çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

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