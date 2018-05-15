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Kadıköy'de "Kudüs" protestoları

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de toplanan iki ayrı grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti.

Kadıköy'de "Kudüs" protestoları

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de toplanan iki ayrı grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti.
KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK, TMMOB ve TTB üyesi yaklaşık 200 kişi, saat 19.00'da Kadıköy İskele meydanında toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, slogan atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti. Grup daha sonra meydandan Kadıköy İskele Meydanı'ndan ayrıldı.
Öte yanda, Kadıköy Bahariye Caddesi'ndeki Süreyya Opera Binası önünde saat 19.30'da toplanan Emek Partisi üyeleri, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti. Grup, sloganlar eşliğinde Bahariye Caddesi'nden Altıyol Boğa'ya kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.
Her iki protesto eylemi sırasından polis güvenlik önlemi aldı.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de Kadıköy'de

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