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Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında yakalama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürüdüğü sırada yumruk atan Anıl Koray Gürbulak’ın yaklaşık 1 hafta tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiği ortaya çıktı.

Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürüdüğü sırada yumruk atan Anıl Koray Gürbulak’ın yaklaşık 1 hafta tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiği ortaya çıktı. Mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürüdüğü sırada yumruk atan Anıl Koray Gürbulak’ın “silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Sanığın tahliye edildiği ortaya çıktı
Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur B.G.K. katılırken, Aile ve Sosyal Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, olay tarihinden sonra yaklaşık 1 hafta tutuklu kalan ve tahliye edilen Anıl Koray Gürbulak hakkında çıkarılan zorla getirilme kararının sanığa tebliğ edilemediğini kaydetti.

“Bir anda yüzüme yumruk attı”
Duruşmada söz alan B.G.K., evden okula giderken saldırıya uğradığını söyleyerek, “Olay, kaldırımda yürüdüğüm sırada müzik dinlerken meydana geldi. Hiçbir şey yapmıyordum, daha önceden tanımadığım sanık bir anda yüzüme yumruk attı. Yaralandım. ’Ne yapıyorsun’ diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.
Mağdur B.G.K.’nın babası Bilge Murat K., “Olayın ardından kızım bana telefon açtı. Olay yerine yakın bir noktada olduğum için hemen yanına gittim. Olayı görüntülerden izledim. Husumetimiz olmamasına rağmen kızıma yumruk atmış” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı davaya katılma talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatının davaya katılma talebini kabul etti.

Sanık hakkında yakalama kararı
Sanığa MERNİS adresinin bulunamadığı nedeniyle ulaşılamadığını kaydeden mahkeme, sanık Anıl Koray Gürbulak hakkında yakalama kararı verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi
Kadıköy’de 26 Ocak 2018 tarihinde lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K.’nın okula gittiği sırada karşıdan gelen Anıl Koray Gürbulak, aralarında hiçbir söz ve tartışma olmamasına rağmen müştekinin burnuna parmağında yüzük bulunan eli ile vurarak yaralamıştı. Olayın ardından 28 Ocak tarihinde tutuklanan Anıl Koray Gürbulak 5 Şubat’ta tahliye edilmişti.
Anıl Koray Gürbulak hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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