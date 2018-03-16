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Kadıköy’de metro istasyonunda, işe giden başörtülü bir kadına küfür ederek saldıran A.M emniyetteki ifadesinin ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

IHAAW111404-ASA/16-03-2018 - Kadıköy’de metro istasyonunda, işe giden başörtülü bir kadına küfür ederek saldıran A.M emniyetteki ifadesinin ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 16.03.2018 11:14:04 TSI NNNN

IHAAW111404-ASA/16-03-2018

- Kadıköy’de metro istasyonunda, işe giden başörtülü bir kadına küfür ederek saldıran A.M emniyetteki ifadesinin ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

16.03.2018 11:14:04 TSI
NNNN

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