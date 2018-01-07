HABER

Kadıköy'de silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 03:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kişi de yaralandı.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restauranttan çıkmak isteyen iki müşteriyle valeler arasınad araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı.

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Saldırı anını anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmazer, saldrıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla, emin değiliz ama yan tarafımızdaki mekanın hemen yanındaki açık alanda, kimliğini bilmediğimiz bir arkadaşın iki kişiyle tartışması sonucu, silahla yaralama bildiğimiz kadarıyla hadise bu" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Kadıköy'de otopark görevlisi müşterisini öldürdü

Kadıköy'de otopark görevlisi müşterisini öldürdü

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu

Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.