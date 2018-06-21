Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği -2

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bulunan sahipsiz bavul için olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis. güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
İlk kez görüntülenmişti! Koltuk değneklerinin sırrı ortaya çıktı!
Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum