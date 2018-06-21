Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bulunan sahipsiz bavul için olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis. güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
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