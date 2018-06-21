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- Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.  Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi.

- Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.

Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulu inceledi. Bavulun boş olduğunun anlaşılmasının üzerine cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Kadıköy'de şüpheli bavul hareketliliği

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