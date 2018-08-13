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Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

KADIKÖY'DE bir kadın alacak-verecek meselesi yüzünden vurularak öldürüldü.

Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim oldu

Ramazan- EĞRİ-İdris TİFTİKCİ İSTANBUL,(DHA)
KADIKÖY'DE bir kadın alacak-verecek meselesi yüzünden vurularak öldürüldü. Saldırganın, kadının peşinden binaya girmesi ve ardından polise teslim olması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kalamış'ta meydana geldi. Malek Omerova (55), apartmana girdiği sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından apartmandan çıkıp teslim olan cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alındı. O.A (60) polise verdiği ifadede öldürdüğü kadının kendisine borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi.

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayla ilgili ölen kadın ve zanlı güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kadının ellerindeki poşetlerle binaya girdiği, zanlının ise peşinden geldiği görülüyor. Omerava zanlıyla konuşmasının ardından dışarı çıkıp bir kişiden yardım istiyor. Omerova'nın tekrar binaya girmesinden sonra çevredekiler silah seslerini duyarak kaçışıyor. Bir süre sonra dışarı çıkan zanlı ellerini havaya kaldırarak polise teslim oluyor. Görüntülerde ayrıca ambulansın yaralı kadını sedyeyle binadan çıkarttığı görülüyor.

fotoğraflı

Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim olduKadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim olduKadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim olduKadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp teslim oldu

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