Kadıköy'de trafik kazası

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, ( DHA) KADIKÖY'de e kaza yapan aracın sürücüsü yaralandı.
Bostancı Şemsettin Günalyay Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Maltepe'den Kadıköy'e ilerleyen İlfan Erdem (66) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı kadını araçtan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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