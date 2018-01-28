Kadıköy'de yolcu otobüs karşı şeride geçti: 6 yaralı (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi.Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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