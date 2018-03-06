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Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kıza, Mesut Kılınçer yönetimindeki yolcu dolmuşu çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

"HIZLIYDI" İDDİASI
Kaza yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, genç kızın kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürerken görgü tanıkları dolmuşun hızlı olduğunu söyledi. Kazada ön camı kırılan ve kaputu ezilen dolmuş, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza dolmuş çarptı

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