HABER

Kadıköy'den Ataşehir'e film gibi kovalamaca: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca, kaçan otomobili Ataşehir'de kaza yapması ile son buldu. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 41 UG 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, otomobil Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak'ta sıkıştırıldı. Polislerden kaçamayacağını anlayan sürücü, park süsü vererek polisi atlatmak istedi. Hızlı şekilde binanın önündeki parka giren otomobil, binanın altında bulunan otoparka düşmek üzereyken korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.