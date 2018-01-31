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Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay! Güvenlik kameraları kaydetmiş

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti.

Bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor, ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor.

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

Yaşananlar 1.5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor.

Hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi. Boztaş, eli silahlı kişiden şikâyetçi oldu.

Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Yol yerine merdivenleri seçen sürücü kamerada
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silah kadıköy güvenlik kamerası görüntü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülkemiz ne hale geldi.akp eseri mafyalar türedi.
Adalete çok güveniyor
SİLAH SATIŞI SERBEST OLURSA BÖYLE OLUR ÖNÜNE GELEN FIRINDAN EKMEK ALIR GİBİ SİLAH ALIYOR HÜKÜMET BUNLA İLGİLİ BİR KARAR ALMALIDIR DIŞARDA ÇARŞIDA AV MALZEMELERİ ADI ALTINDA SİLAH SATIŞLARI YAPILIYOR BU DÜKKANLARIN KESİNLİKLE KAPATILMASI GEREKİYOR İSTER RUHSATLI İSTER RUHSATSIZ YASAKLANMASI GEREKİYOR ASKER POLİS BANKA GÜVENLİĞİ VE KUYUMCU DIŞINDA HİÇ KİMSENİN SİLAH TAŞIMASI VE BULUNDURMAMASI GEREKİYOR BUNLA İLGİLİ DERHAL KANUN ÇIKARTILMASI ŞARTTIR YOKSA ÇOK KİŞİNİN CANI YANAR.
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