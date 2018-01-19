HABER

Kadın ambulans sürücüsüne saldıran hasta yakını tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kadın ambulans sürücüsü F.Ç.'yi yumruklayıp, küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakınından 1'i tutuklandı.

İpsala Devlet Hastanesi'ne yaralanma nedeniyle getirilen kişinin, doktorların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Yaralı, sevk için 112 Acil Sağlık İstasyonu'na ait ambulansa alınırken, iddiaya göre, 5 yakını da araca binmek istedi. Kadın sürücü F.Ç. ise kurallar gereği ambulansa sadece 1 hasta yakını alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine yaralı yakınları S.A. ve Y.N. ambulans sürücüsünü yumruklayıp, küfretti. F.Ç.'nin polise giderek şikâyetçi olması üzerine S.A. ve Y.N., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'görevli memura mukavemet' suçlamalarıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.A. serbest bırakılırken, Y.N. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.