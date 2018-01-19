Kadın ambulans sürücüsüne saldıran hasta yakını tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kadın ambulans sürücüsü F.Ç.'yi yumruklayıp, küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakınından 1'i tutuklandı.
İpsala Devlet Hastanesi'ne yaralanma nedeniyle getirilen kişinin, doktorların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Yaralı, sevk için 112 Acil Sağlık İstasyonu'na ait ambulansa alınırken, iddiaya göre, 5 yakını da araca binmek istedi. Kadın sürücü F.Ç. ise kurallar gereği ambulansa sadece 1 hasta yakını alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine yaralı yakınları S.A. ve Y.N. ambulans sürücüsünü yumruklayıp, küfretti. F.Ç.'nin polise giderek şikâyetçi olması üzerine S.A. ve Y.N., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'görevli memura mukavemet' suçlamalarıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.A. serbest bırakılırken, Y.N. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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