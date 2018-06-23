Kadın cinayeti sanığı: Keşke ölmeseydi hala seviyorum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kendisinden şikayetçi olan evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'i (40) evinin önünde bekleyip 10 kurşunla öldürmekle suçlanan Kemal Yılmaz'ın (61) yargılanmasına başlandı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Yılmaz, duruşmadaki ifadesinde, "Nafiye'nin evinin tüm eşyalarını aldım, oğluna araba aldım. Toplamda 250 bin lira harcadım. Param bitince beni bir kenara attı. Keşke ölmeseydi hala seviyorum" dedi.

Merkez Osmangazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçen aralık ayında, Nafiye Şahin evine giderken, tarlasında işçi olarak çalıştığı Kemal Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 10 kurşun isabet eden Şahin, öldü.Olayın ardından yakalanan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan Yılmaz, ifadesinde, "Eşinden ayrı yaşayan Nafiye ile birbirimizi seviyorduk. Kendisine elden para verip, evine eşya, oğluna ise araba aldım. Yaklaşık 250 bin lira harcadım. Param bitince beni bir kenara attı. Hakkımda, 'cinsel istismar' suçundan suç duyurusunda bulundu. İki ay hapis yattıktan sonra tahliye oldum. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Bir süre sonra geldi. Konuşurken bana hakaret etti. Sinirlendim. Belimdeki tabancayı korkutmak için çıkardım. Elime vurdu. Silah ateş aldı. Gerisini hatırlamıyorum. Nafiye’yi hala seviyorum. Keşke ölmeseydi. Üzgünüm, pişmanım" diye konuştu.

Yargılama, öldürülen Nafiye Şahin'in eşi İmran, oğlu Hasan Ali ve Abdulkadir Şahin'in tanık olarak dinlenmesi ile devam etti. Sanığın gerçeği söylemediğini öne süren İmran Şahin ve çocukları, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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