Sevgilisinin döverek katlettiği kadının yakınları konuştu

Denizli’de 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva (33), 18 Nisan’da dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan sevgilisi Mertkan Öztürk, genç kadının merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak ön otopside İseyeva’nın darp nedeniyle vücudunun büyük bölümünde morluklar oluştuğu, dövülme sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BOYNU KIRILMIŞTI

Genç kadının ölümünün ardından bir hafta geçti. İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, Türkay’ın katil zanlısından sürekli şiddet gördüğünü söyledi ve olaydan sonra zanlının ailesi tarafından da tehdit edildiklerini öne sürdü. Gazete Habertürk’ten İrem Koca'ya konuşan Natavan Ahmedova, şiddete kendisinin de şahit olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Görüşüyorduk kuzenimle. Bir keresinde 2-3 günlüğüne ziyaret ettim. Gözümün önünde en az 4 kere dövdü kızı. Hep döverdi. Kuzenim kurtulamıyordu. Kimse bizim şikâyetlerimize bakmadı. Şahit tuttular, abisi hep kurtardı. Türkay’ı alıp götürmek istedim ama ‘Seviyorum’ diyordu. Adam her defasında kandırıyordu. Ölmeden 3 gün önce konuştuk. ‘Ayrıldım, kurtuldum’ dedi. Ama hep takip etti. Sonra duyduk döverek öldürmüş. Kafası paramparçaydı.”