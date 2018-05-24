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Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

BURSA’da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşi Fatma Açıkgöz'ü (36) takip edip, yolda yürürken, 15 bıçak darbesiyle öldüren Tahsin Taner Açıkgöz’ün (42) 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Karar aşamasına gelinen yargılamada cumhuriyet savcısı, eşinin kimlerle konuştuğunu öğrenmek için eve çocukları aracılığıyla cihaz yerleştirdiğini itiraf eden Açıkgöz'ün, 'yakın akrabasını planlayarak öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşi Fatma Açıkgöz'ü (36) takip edip, yolda yürürken, 15 bıçak darbesiyle öldüren Tahsin Taner Açıkgöz’ün (42) 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Karar aşamasına gelinen yargılamada cumhuriyet savcısı, eşinin kimlerle konuştuğunu öğrenmek için eve çocukları aracılığıyla cihaz yerleştirdiğini itiraf eden Açıkgöz'ün, 'yakın akrabasını planlayarak öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, eşi Tahsin Taner Açıkgöz'e boşanma davası açtıktan sonra 3 çocuğuyla ayrı evde kalmaya başladı. Kendisine tehditte bulunan eşini şikayet eden Açıkgöz hakkında koruma kararı verildi. Açıkgöz, geçen yılın Şubat ayında iş yerine giderken, kendisini bekleyen eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 15 darbeyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen cinayet sonrası yakalanan Tahsin Taner Açıkgöz, tutuklandı. Fatma Açıkgöz'ün, öldürülmeden 10 ay önce sosyal medya hesabından 'Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdır' paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
'EVE CİHAZ KOYUP KONUŞMALARINI DİNLİYORDUM'
Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabasını kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Tahsin Taner Açıkgöz, önceki duruşmalarda yaptığı savunmasında, çok iyi anlaştıklarını ileri sürdüğü eşiyle ilişkilerin 2015 yılında bozulduğunu söyledi. Cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini öne süren Açıkgöz, "O gün eve geldiğimde Fatma, biriyle cep telefonundan konuşuyordu. Daha sonra sinirlenip, telefonu yere attı. Aldığımda çalışan telefonda erkek sesi duydum. Aramızda tartışma çıktı. Kendisini çocuklarla Sinop'taki ailesine gönderdim. Bir süre sonra babamı yollayıp, çocukları aldırdım. Fatma, daha sonra Bursa'ya gelip, ayrı evde kalmaya ve markette çalışmaya başladı. Burada görevli olan Murat ile arasında ilişki vardı. Oğlum aracılığıyla eve cihaz koyup, onun yaptığı konuşmaları dinliyordum. Yaptığı konuşmaları da inkar ediyordu. Olay günü telefonla kendisini aradım. Bana, aramızda hiçbir şey kalmadığını söyledi. Ben de sinirlenip, onun işe gitmesini bekledim. Yanına gidip, 'Değer miydi?' diye sordum. Hakaret ve küfür edince, onu bıçakladım. Sadece ilk darbeyi hatırlıyorum, sonrasını değil” dedi.
Tutuklu sanık Tahsin Taner Açıkgöz'ün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Karar aşamasına gelinen duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, Açıkgöz'ün, güvenlik kamerası kayıtlarından da anlaşılacağı gibi Fatma Açıkgöz'ü planlayarak, öldürdüğünü söyledi. Savcı, sanığın 'yakın akrabasını tasarlayarak öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı eylül ayına erteledi.

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Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiKadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiKadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiKadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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