Kadın güvenlik görevlisinin dövülme anı kamerada

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Devlet Hastanesi’nde kadın güvenlik görevlisi M.Ç.'nin hasta yakınları tarafından dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Pazartesi günü Çankırı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarından, çok kalabalık olduklarını, çalışmaları engellediklerini öne sürüp dışarı çıkmalarını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisine saldırdı. Diğer güvenlik görevlileri ve hasta yakınlarının araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. ​Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından M.Ç. darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

