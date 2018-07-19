HABER

Kadın hırsızları şapka ve gözlük kurtarmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalışan hırsızlık şüphelisi 2 kadın, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kadın hırsızları şapka ve gözlük kurtarmadı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalışan hırsızlık şüphelisi 2 kadın, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Türkmen Mahallesi'ndeki bir evde cuma günü meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis, binanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Şapka ve gözlük takarak yüzlerini gizleyen şüphelilerin görüntülerini izleyen polis, kadınlardan birinin hamile, diğerinin ise ayağının aksak olduğunu saptadı. Ekipler, şüphelilerin Y.G. (28) ve K.G. (22) olduğunu belirledi.
Polisin düzenlediği operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda olay sırasında kullandıkları şapka ve gözlükleri buldu.
Yapılan araştırmada Y.G.'nin 25, K.G.'nin ise 12 'evden hırsızlık' kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kadın hırsızları şapka ve gözlük kurtarmadı

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklamaVan'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama
3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.