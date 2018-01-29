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Kadın iç çamaşırı çalarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polis, evlerin balkon ve bahçelerinde aslılı kadın iç çamaşırlarını çalan M.Ç.'yi suçüstü yakaladı.

Kapaklı'nın İnönü Mahallesi'nde oturan F.G. adlı kadın, gece yarısı evin bahçesinde kuruması için ipe astığı iç çamaşırlarının bir kişi tarafından çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Gelen polise iç çamaşırlarının çalındığını anlatan F.G., hırsızın da eşkâlini verdi. Bölgede arama yapan polis, M.Ç.'yi çaldığı iç çamaşırlarıyla birlikte kaçmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma için emniyete götürülen şüphelihih yanındaki çuvalda çalıntı çok sayıda iç çamaşırı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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