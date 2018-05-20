Kadın kıyafetiyle işadamını öldüren şüpheli: Yakalanacağımı rüyamda gördüm

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kadın kıyafeti giyip Kazım Fidancı'yı (69) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Halil İ.'nin (26), polislere, "Yakalanacağımı rüyamda gördüm. Polis ne zaman gelecek diye bekliyordum" dedi. Halil İ., eşcinsel olduğunu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Nizami K.'nin (45) azmettirmesiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

​Olay, 22 Ağustos 2017'de merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Polisin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üreten işyeri bulunan Kazım Fidancı olduğunu saptadı. Fidancı'nın kanlı cesedinin bulunduğu otomobilin de kayınbiraderi Ali T.'ye ait olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada sonuca ulaşılamadı. Ancak olayın faili meçhul kalmaması için cinayet dosyası kapatılmadı.

9 AY TAKİP EDİLDİ

Polis, cinayeti aydınlatmak için 9 ay boyunca 5 mahallede yüzlerce kişiyle görüştü. 350 güvenlik kamerasını inceleyen polis, Kazım Fidancı'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bir kadını otomobiline aldığını, daha sonra da göl kenarına geldiğini tespit etti. Bu gelişme üzerine polis, araştırmalarını Yenidoğan Mahallesi'nde bu kadın üzerine yoğunlaştırdı. Ekipler çevre mahallelerde çalmadık kapı bırakmadı. Polis, kadının fotoğrafını gösterip tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak kadını tanıyan çıkmadı.

Kadını tanıyan çıkmayınca, Fidancı'nın otomobiline binen ikişinin, kadın kıyafeti giyen erkek olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Polis görüntüleri tekrar izleyip, bu kişinin yürüyüşü ve fiziği üzerinde inceleme yaptı. Uzman kişilerden de görüş alan, polis, şüphelinin, kadın kıyafeti giyen erkek olduğunu tespit etti. Polis, Kazım Fidancı'nın görüştüğü erkekleri de tek tek araştırdı, ancak otomobile binen şüpheliye ulaşamadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BULUNDU

Polis, Kazım Fidancı'nın sosyal medyayı aktif kullandığını belirleyince, araştırmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, 21 Ağustos 2017 tarihinde Fidancı'nın bir kadınla sosyal medya hesabından görüşmek için randevulaştığını ve onu Yenidoğan Mahallesi'nden aracına aldığını tespit etti. Polis yine sosyal medya üzerinde yaptığı çalışmada Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin, kadın ismiyle hesap açan Halil İ. olduğunu ortaya çıkardı. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin, eşcinsel randevu sitelerinde hesabı olduğunu belirledi. Polis, randevulaşma sitesindeki kişilerin görüşüne de başvurdu.

HALİL İ.'NİN NİZAMİ K. İLE İLİŞKİSİ ÇIKTI

Halil İ.'nin, Kazım Fidancı'nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nizami K.'nin 2 yıl önce Fidancı'nın yanından ayrılıp çatı malzemeleri satan işyeri açtığını ancak piyasadaki bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.'nin iş yapamadığı saptandı. Tefeciden 20 bin lira alan Nizami K.'nın Fidancı'yı kefil gösterdiğini, ödeyemeyince de borcun 100 bin lira olduğunu, tefecilerin Fidancı'yı, Fidancı'nın da Nizami K.'yi sıkıştırdığını tespit etti. Bu olaydan dolayı Nizami K.'nin iflas noktasına geldiği belirlendi. Ayrıca polis bu durumu Nizami K.'nın Halil İ.'ye anlattığını ve 'gereğini yap' dediğini tespit etti.

KADIN KIYAFETİ GİYİP CİNAYET İŞLEDİ

Polis yaptığı çalışmada, Halil İ.'nin Nizami K.'nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın ismiyle bir hesap açıp, Kazım Fidancı ile irtibata geçtiğini, 21 Ağustos günü de buluşmak için randevulaştıklarını saptadı. Halil İ.'nin Fidancı ile görüşmeye kadın kıyafetiyle geldiği belirlendi. Polis, Fidancı'nın otomobile binen Halil İ.'yi erkek olduğunu anlayıp indirmek istediğini, ancak şüphelinin Fidancı'nın boğazına bıçak dayayıp "Göl kenarına ıssız bir yere götür, yoksa keserim, seninle konuşacağız" dediğini tespit etti. Halil İ.'nin daha sonra Fidancı'yı göl kenarına götürüp burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve Nizami K.'nin olay yerine gelip Halil İ.'yi götürdüğünü saptadı. Bu bilgiler üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheliler önce suçlamaları reddetti. Ancak daha sonra Halil İ. eşcinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile ilişki yaşadıklarını, bu nedenle Fidancı'yı öldürdüğünü söyledi. Halil İ., Nizami K.'nin kendisinden Fidancı'yı öldürmesini istediğini belirtti.

Nizami K. ise Kazım Fidancı'dan dolayı iş yapamadığını kabul ettiğini, iflas ettiğini de Halil İ.'ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, kendisinin öldür emri vermediğini iddia ettiği öğrenildi.

'YAKALANACAĞIMI BİLİYORDUM'

Cinayetin ardından yakalanan Halil İ. sorgusunda, "Cinayeti işlerken çok korktum. Hatta öncesinde cesaret hapı bile kullandım. O anlar hep rüyama girdi. Polise gidip itiraf etmek istedim, ama Nizami K. beni tehdit etti. Ben yakalanacağımı biliyordum ve rüyamda görmüştüm. Nizami K., ilişkimizi eşime söylemekle tehdit etti. bu nedenle polise gidemedim. Her şeyi itiraf etmek istedim" dedi. Halil İ. 'adam öldürmek'ten, şüpheli Nizami K. ise 'adam öldürmeye azmettirmek'ten nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.