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Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

 BATMAN'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi. Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı dün akşam, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öğretmen Devrim Akçakaya, saldırganın yakalanmasına sevindiğini belirterek, "Davacıyım, gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu kişiyi kısa sürede yakalayan emniyet ekiplerini kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandıKadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandıKadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandıKadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandı

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