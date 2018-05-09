Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Denizli'deki bir lisede tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonunda WhatsApp mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016 tarihinde Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Denizli İ Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma açıp, geçen yıl nisan ayında müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kapsamında olay tarihinde 17 yaşında olan öğrenci A.U.Ş., ifadesinde öğretmeni E.P. ile duygusal ilişki yaşadıklarını kabul etti.

'KENDİSİNE İLGİ GÖSTERMİŞ OLABAİLİRİM'



Öğretmen E.P. ise öğrencisiyle ilişkisi olmadığını belirterek, "Aramızdaki ilişki öğrenci-öğretmen ilişkisinden öte gitmedi. Lise dönemlerinde kız öğrencilerin erkek öğretmenlere, erkek öğrencilerin ise bayan öğretmenlerine ilgi duyduğu gibi A.U.Ş. de bana ilgi duymuş olabilir. Bu dönemde eşimle boşanma aşamasındaydım, psikolojik sıkıntılarım vardı. Ben de kendisine ilgi göstermiş ve yazdığı mesajlara karşılık vermiş olabilirim. Ama mesajlarımız duygusal içerikli mesajlar değildi. Eşim benden boşanmak isterken, tapusu bana ait olan evi alabilmek için öğrencimle ilişkim olduğunu idida ediyor. Bu, eşim tarafından bana atılan iftiradır" dedi.