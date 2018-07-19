Kadın polis, evde başında vurulmuş halde bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinde başından vurulmuş, yaralı halde bulunan polis memuru Ayşe A. (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel harekat polisi olan A.A, gece eve geldiğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi Ayşe A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, eşi A.A. ise ifadesi alınmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe A. ile özel harekat polisi A.A.'nın iki hafta önce evlendiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüor.

