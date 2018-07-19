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Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 04:34 | Son Güncelleme

Adana’da kadın polis memuru evinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Hastaneye götürülen polis memuru yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, özel harekat polisi A.A, Beyazevler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde eşi 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A'nın başından tabancayla vurulmuş olduğunu gördü.

A.A'nın durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, yaptıkları kontrollerde Ayşe A'nın öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün silah ruhsatıyla ilgili biriminde çalıştığı belirtilen kadın polisin cesedi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 15 gün önce evlendikleri öğrenildi.

(AA)

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adana kadın polis şüpheli ölüm

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