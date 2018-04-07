HABER

Kadın polis memuru, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru Fatma Uzgun (38), evinde ölü bulundu.

Kadın polis memuru, evinde ölü bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru Fatma Uzgun (38), evinde ölü bulundu.
Akşemsettin Mahallesi'ndeki oturan polis memuru Fatma Uzgun, sabah kalkmayınca meslektaşı eşi tarafından uyandırılmak istendi. Ancak eşinin hareket etmediğini gören polis memuru, Fatma Uzgun'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak 2 çocuk annesi Fatma Uzgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 18 yıllık polis memuru Fatma Uzgun'un, evli 2 çocuk annesi olduğu, 2013 yılında bu yana Tarsus Adliyesinde görevli olduğu öğrenildi. Uzgun'un cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatıİşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatı
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.