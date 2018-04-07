Kadın polis memuru kalp krizi geçirerek öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi’ndeki evinde gece yatan polis memuru Fatma Uzgun (38), sabah uyanamadı. Kendisi gibi polis memuru olan kocası tarafından uyandırılmak istenen Fatma Uzgun, hiçbir tepki vermedi. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Uzgun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
18 yıllık polis memuru olan Fatma Uzgun’un, evli ve 2 çocuk annesi olduğu, 2013 yılında bu yana da Tarsus Adliyesi’nde görevli olduğu bildirildi.
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