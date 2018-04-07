HABER

Kadın polis memuru kalp krizi geçirerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi’ndeki evinde gece yatan polis memuru Fatma Uzgun (38), sabah uyanamadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi’ndeki evinde gece yatan polis memuru Fatma Uzgun (38), sabah uyanamadı. Kendisi gibi polis memuru olan kocası tarafından uyandırılmak istenen Fatma Uzgun, hiçbir tepki vermedi. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Uzgun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
18 yıllık polis memuru olan Fatma Uzgun’un, evli ve 2 çocuk annesi olduğu, 2013 yılında bu yana da Tarsus Adliyesi’nde görevli olduğu bildirildi.

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.