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Kadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, önünde aniden duran otomobile arkadan çarpan Özlem Hakan (25) yönetimindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı.

Kadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izledi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, önünde aniden duran otomobile arkadan çarpan Özlem Hakan (25) yönetimindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü Özlem Hakan, aracı yanarken gözyaşlarını tutamadı.
Kaza akşam saatlerinde, Çanakkale-İzmir karayolunun Burhaniye ilçesi Hocazade durağı mevkinde meydana geldi. Suat Gürçay, yönetimindeki 10 Z 5994 plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki beton mikserine çarpmamak için aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Özlem Hakan yönetimindeki 10 YS 058 plakalı hafif ticari araç, Gürçay'ın otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özlem Hakan'ın kullandığı 10 YS 058 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Özlem Hakan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracın motor kısmını söndürürken genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Yoldan geçen başka bir kadın sürücü, Özlem Hakan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kazada her iki otomobilde hasar oluşurken, iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Jandarmanın incelemesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izlediKadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izlediKadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izlediKadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izledi

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