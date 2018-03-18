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Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi.

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı

Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü iş yerinde 30 bin TL maddi hasar oluştu.
Akşam saatlerinde Turgutreis Caddesi üzerinde seyreden Melek Cabar idaresindeki otomobil, Hamam Sokak Kavşağı’na yaklaştığı sırada, iddiaya göre, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, cadde kenarındaki Devrim Altay’a ait şarküteri dükkanına girdi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak seyreden bir kadın ile çocuk büyük panik yaşadı. O esnada işletmede ise kimsenin olmadığı bildirildi.
İşletme sahibi Timur Altay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Aracı kullanan arkadaş galiba rahatsızlık geçirmiş. Süratle dükkanın içine girmiş. Markete kardeşim bakıyordu. O da o esnada karşıya geçmiş, markette kimse yokmuş” dedi.
Kazadan 2 dakika önce dükkandan çıkarak yolun karşısına geçen işletmecinin kardeşi Timur Altay ise, “Kazadan 2 dakika önce karşıya geçtim. Bir baktım araba hızlı bir şekilde geldi, direk dükkana girdi. Şans eseri ben 2 dakika önce karşıya geçmiştim. Dükkanda yaklaşık 30 bin TL civarında hasar var” diye konuştu.
Mahalleli ise bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden caddede önlem almasını istedi.

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı

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