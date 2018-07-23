Kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförünün kavgası kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü kursunun kadın eğitmeni ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seher Şanlı yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre önce köprüye girmek için sürücü adayının kullandığı otomobilin önüne geçti. Araçta bulunan sürücü adayı eğitmeni Gönül Mercan, buna tepki gösterdi. İlerideki durakta duran otobüsün şoförü Şanlı'nın yanına giden Mercan, tepkisini dile getirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Mercan ve Şanlı, yaka paça birbirine girdi. Otobüsten inerek tartışmaya devam eden Mercan ve Şanlı'yı, çevredekiler ayırdı. Mercan ve Şanlı, doktor raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
Gönül Mercan, "Köprülü kavşağa yaklaştığımızda arkamızdan gelip birden önümüze kırdı. Konuşmak için takip ettim, durakta otobüse bindim. Özür beklerken beni darp ederek otobüsten attı" dedi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum